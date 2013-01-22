Брюс Уиллис сыграет в продолжении фильма "Город грехов", компанию Уиллису составят и новые актёры, и те, кто снимался в первой части фильма 2005г. - Микки Рурк, Клайв Оуэн, Розарио Доусон и Джессика Альба.

Об актёрском составе объявил СМИ США Роберт Родригес, режиссер обеих частей фильма.

Рэй Лиотта, Джош Бролин и Джозеф Гордон-Левитт - новички в "Городе грехов 2", премьера сиквелла нашумевшей картины в США запланирована на 4 октября.