Актер Сергей Заботин умер в метро

В Москве в метро от сердечного приступа умер актер Сергей Заботин. В субботу, 19 января, 76-летний актер должен был прийти на пробы для нового сериала - "Москва. Центральный округ".

Заботин ранее снимался в телесериалах "Адвокат" и "Зона". Ему назначили время и место съемок, обещали прислать машину.

Сергея Николаевича автомобиль должен был забрать у метро. Но из-за сильного снегопада пробки не позволили водителю добраться до места во время - опоздали к нему на час, сообщает Lifenews.ru.

Актер не стал ждать и поехал на пробы на общественном транспорте. Долго ехал на трамвае до метро. На станции метро "Бауманская" он встретился с сотрудникам компании, работающей над новым сериалом.

Заботин сказал, что ему плохо и попросил вызвать вызвать "скорую". Актера вывели на улицу, к машине. Бригада "скорой помощи" прибыла буквально через 7 минут. Но медики не успели спасти актера, констатировали смерть. У Заботина случился сердечный приступ, и он умер на руках видеоинженера.

Родные и близкие уверены, что в смерти Сергея Заботина виновато руководство телекомпании, которое не посчитало необходимым предоставить машину актеру к дому.

Сергей Заботин семь лет назад переехал из Ташкента в Москву. Тогда и состоялся его дебют в кино. В 70-летнем возрасте он впервые исполнил роль в сериале "Адвокат".

Среди фильмов Заботина такие, как "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...-2" (2005), "Доктор Живаго"(2005), "Золотой телёнок"(2005), "Зона"(2005) , "Улицы разбитых фонарей-7"(2005), "Кулагин и партнеры"(2005-2012), "Счастье по рецепту"(2006), "Глухарь"(2008) , "Петровка, 38. Команда Петровского"(2008), "И была война"(2009), "Загадка для Веры"(2011), "МУР"(2011), "Участковый"(2011).

Супруга Михаила Заботина - актриса Московского театра юного зрителя Инора Заботина.