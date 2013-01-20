Ингеборга Дапкунайте из-за юбилейного дня рождения сбежала из России

Актриса Ингеборга Дапкунайте сбежала из России накануне своего юбилейного дня рождения. 20 января актрисе театре и кино исполняется 50 лет. Но она никогда не любила отмечать свои дни рождения, а тут еще такая круглая дата.

Гражданка трех стран - Литвы, России и Великобритании Ингеборга Дапкунайте спокойно проведет несколько дней за границей, а потом вернется в Москву и приступит к работе, сообщает портал 7d.org.ua.

Актриса, получившая известность после выхода на экраны фильмов «Интердевочки» и «Утомленные солнцем» не любит и не хочет говорить о своем возрасте: «Ну какая разница, сколько мне лет? Это только во времена СССР актрисам приходилось заполнять анкеты с датой рождения...» - говорит Ингеборга. Напомним, что в 2009 году Дапкунайте вернулась в Россию после развода с британским театральным режиссером Саймоном Стоуксом.

Ингеборга Дапкунайте родилась 20 января 1963 года в Вильнюсе. Впервые вышла на сцену в возрасте четырех лет, играла роли в спектаклях Вильнюсского оперного театра.

В 1985 году Дапкунайте окончила факультет хорового и театрального искусства Литовской государственной консерватории, стала актрисой Каунасского драматического театра, затем Вильнюсского академического и Молодежного литовского театра Эймунтаса Някрошюса, где играла в спектаклях "Чайка", "Нос". В 1992 году актриса уехала в Лондон, получив приглашение поучаствовать в пробах на роль в спектакле Лондонского театра "Ошибка речи" с участием знаменитого Джона Малковича. В кино Дапкунайте дебютировала еще студенткой в 1984 году ролью в картине "Моя маленькая жена" режиссера Раймундаса Баниониса.