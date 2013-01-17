Две голливудские звезды Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито вернутся на экраны в картине "Близнецы-2", к актерам в продолжении комедии "Близнецы" присоединится Эдди Мерфи, который исполнить роль третьего брата.

Информацию о съемках продолжения комедии подтвердил Шварценеггер во время чата с поклонниками: "Да, мы будем снимать "Близнецов 2" с Дэнни ДеВито и Эдди Мёрфи".

АН напоминают, что в комедии "Близнецы" 1988 года близнецы Джулиус (Шварценеггер) и Винсент (ДеВито) - совершенно не похожие друг на друга.