50 лет исполняется со дня рождения актрисы Анны Самохиной, Самохина родилась в 1963 году в Кемеровской области, дебютировала в большом кино в роли Мерседес в картине "Узник замка Иф", где партнерами стали Михаил Боярский и Виктор Авилов.

Анна Самохина сыграла несколько десятков ролей в фильмах разных жанров - в музыкальных комедиях, исторических картинах, детективах, боевиках.