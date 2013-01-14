Джоди Фостер на весь мир объявила о своей нетрадиционной ориентации

Редкая публичная церемония в мире шоу-бизнеса обходится без скандала, вот и вручение премии "Золотой глобус" не стало исключением: актриса Джоди Фостер на весь мир объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее Фостер уже говорила о своих пристрастиях, по крайней мере в Голливуде муссировались слухи на эту тему, но впервые 50-летняя актриса сама заговорила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации на весь мир и со сцены.

"Золотой глобус" Джоди Фостер получила за вклад в кино.