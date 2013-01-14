Названо имя сценариста "Пираты Карибского моря - 5", к работе привлечён сценарист Джефф Натансон, автор известных картин "Поймай меня, если сможешь" и "Терминал", ранее назывались имена Стюарта Битти и Терри Россио.

Выбор на Джеффе Натансоне остановили "Дисней-студио", продюсер саги о похождениях Джека Воробья Джерри Брукхаймер и Джонни Депп, исполняющий главную роль в картине. Всего за время проката "Пираты Карибского моря" собрали 3,5 миллиарда долларов США.

Сюжетная линия пятой части "Пиратов Карибского моря" не разглашается.