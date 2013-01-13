31 декабря 1982 года жители СССР увидели впервые новогодний фильм "Чародеи", снятый по мотивам фантастических произведений братьев Стругацких, с тех пор ни один новогодний эфир не обходится без показа "Чародеев".

В эфире Первого канала накануне была показана программа, в которой актеры, исполнившие главные роли в "Чародеях", рассказали о своей дальнейшей судьбе. Один из актеров "Чародеев" - Александр Абдулов - скончался в январе 2008 года.

Александра Яковлева, Эммануил Виторган и Валентин Гафт смогли приехать лично, с Михаилом Светиным организовали телемост.