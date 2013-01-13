Звезды телесериала "Закрытая школа" стали родителями, у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного родился сын, радостью отцовства Прилучный поделился в Твиттере, поблагодарив поклонников за поздравления.

"Большое спасибо за ваши поздравления. Любимая супруга вчера родила сына. Мы очень счастливы", - написал в Твиттере Прилучный.

Малыш родился ростом 53 см и весом 3650г, сообщил Павел Прилучный, имя ребенку выбрано, родители хотят назвать сына Тимофеем.