В США в воскресенье, 13 января, назовут обладателей кинопремии "Золотой глобус". Это будет юбилейная семидесятая церемония. Вручение награды начнется в Лос-Анджелесе в 17:00 по местному времени.

Список номинантов на эту престижную кинопремию почти совпадает с "Оскаровским". Основным претендентом на "Золотые глобусы" стала историческая драма Стивена Спилберга "Линкольн". Фильм может победить сразу в семи номинациях.

На титул лучшего драматического фильма года также претендуют вестерн Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" и политический триллер Бена Аффлека "Операция "Арго". Конкуренцию им составят приключенческая драма "Жизнь Пи2 Энга Ли, снятая по одноименному роману, а также "Цель номер один" Кэтрин Бигелоу, посвященная ликвидации террориста Усамы бен Ладена.

За титул лучшей драматической актрисы поборются Джессика Честейн, Марион Котийяр, Наоми Уоттс и Рейчел Вайс. У мужчин на "Золотой глобус" претендуют Дэниэл Дэй-Льюис, Ричард Гир, Хоакин Феникс и Дензел Вашингтон. Учредителем награды, по традиции, будет Ассоциация иностранной прессы в Голливуде (HFPA).