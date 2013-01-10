Номинантов на самую престижную в мире кинематографа премию "Оскар" объявит в четверг Американская академия киноискусств. Обладатели "Оскара" станут известны 24 февраля на 85-й церемонии вручения премий.

Точное число претендентов на победу в категории "лучший фильм" станет известно только сегодня, но оно не превысит 10, передает РИА Новости.

Киноэксперты полагают, что в тройке лидеров будут триллер «Операция "Арго"» Бена Аффлека, военная драма "Линкольн" Стивена Спилберга и боевик "Цель номер один" Кэтрин Бигелоу.





