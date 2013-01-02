Сын и отец Безруковы, как в кино, сходили в баню 31 декабря

У актеров Сергея и Виталия Безруковых стало семейной традицией ходить в последний день уходящего года в баню. Безруковы парятся березовыми вениками перед новогодней ночью, 31 декабря.

Как в кинокомедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но отец и сын даже не пытаются повторить подвиг героев легендарного фильма. По словам Безрукова-старшего, выпивать в бане - это опасно. Виталий Сергеевич признался, что уже тридцать лет не берет в рот ни капли алкоголя, пишет «7 дней». О его сыне Сергее также не слышно, что он увлекается спиртным. Они с супругой Ириной Безруковой ведут здоровый образ жизни. В бане отец и сын Безруковы пили чай и квас.