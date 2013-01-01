Фильм "Координаты Скайфолл" стал самым кассовым в истории "Бондианы", двадцать третий фильм о похождениях агента ОО7 британской секретной службы Ми-6 Джеймса Бонда собрал в прокате один миллиард долларов США.

На производство картины ушло двести миллионов долларов США, при этом на широкие экраны Китая "Координаты Скайфолл" выйдут только в наступившем, 2013 году.