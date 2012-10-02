//Кино
Майк Тайсон снимется в очередной серии фильма "Очень страшное кино"
2 октября 2012, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
//Кино
2 октября 2012, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации…
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Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.
Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…
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Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как…
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Вопреки бытующему мнению, что русские, мол, еще в Древней Руси были горазды выпить хмельного, чтобы расслабиться и отдохнуть, все было несколько иначе…
В СМИ в субботу, 21 сентября, появилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом сегодня сообщил друг…
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в рамках пресс-конференции для журналистов в субботу, 21 сентября, что страна завершила подготовку…
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В Одессе на улице Академика Королева легковой автомобиль въехал в толпу протестующих горожан, которые заблокировали движение транспорта. Отмечается, что люди ходили…
Известный российский актёр Гоша Куценко поделился с поклонниками своими размышлениями на тему цен на суточную парковку в Москве. По его словам, они приравниваются…
Парламентская делегация официального Киева отказывается ехать на сессию ПАСЕ. Об этом заявил глава профильного комитета Верховной Рады Богдан Яременко. По его словам…
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила давать своим подписчицам советы по поддержанию формы. Артистка регулярно занимается спортом и внимательно следит…
Врачи считают, что проживание в однокомнатных квартирах может негативно влиять на здоровье человека. По мнению экспертов, у людей, которые проживают в маленькой квартире…
3Д-принтером, который послойно создаёт разные предметы, давно уже никого не удивишь. Но знаете ли вы, что учёные нашли этой чудо-машине невероятное применение? Возможно…
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В субботу, 21 сентября, стало известно, что в городе Щелкове, расположенном в Московской области, был эвакуирован магазин. Данную информацию предоставил осведомленный…
Первую леди США Меланию Трамп подвергли критике в сети из-за неудачного платья. Супруга американского лидера Дональда Трампа появилась в светлом платье на одном…
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки Финляндии, которая незаконно перевозила волков из России и скрещивала их с местными собаками.
Известный телеведущий и актёр Иван Ургант поделился с поклонниками снимком подросшей младшей дочери Леры. Известно, что сегодня маленькой девочке исполнилось четыре года…
В Санкт-Петербурге по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти был задержан уроженец Таджикистана. Данную информацию предоставили в главном…
Шоу-бизнес
Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…
Лишний рост заработных плат в Беларуси подстегивает инфляцию. С таким заявлением выступил замначальника одного из управлений белорусского Нацбанка Михаил Демиденко…
Житель Сан-Франциско пожаловался на регулярные нападения бомжей на него. Они его постоянно кусают. В эфире канала Fox News мужчина рассказал, почему вынужден бежать…
Маленькую девочку из башкирского села с деформированным лицом и сросшимися пальцами доставят в Москву на операцию. Ранее ребенка, которого отказались брать в детский сад,…
В субботу, 21 сентября, стало известно, что задолженность по заработной плате шахтерам на Украине по состоянию на текущий месяц достигла почти 900 миллионов гривен…
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Фигуриста Алексея Ягудина обвинили в желании "пропиариться" за счет актрисы Анастасии Заворотнюк. Спортсмен выступил в одном из ток-шоу, посвященных состоянию звезды…
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Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов отреагировал на заявление протоиерея Димитрия…
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что Украина собирается внедрить американскую модель охраны на одной из государственных границ государства. Он поблагодарил…
Пожар вспыхнул в одном из клубов Екатеринбурга во время веселой вечеринки. Согласно информации, предоставленной очевидцами, посетители заведения почувствовали резкий…
В Главном управлении МЧС России сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, в Подмосковье ожидается мокрый снег. Согласно последней информации, в городе поднимется ветер…
В Национальном институте старения США - главной структуре по изучению болезни Альцгеймера в США рассказали о признаках, которые помогут вовремя заметить заболевание…
Президент РФ Владимир Путин в субботу направил поздравительные телеграммы главе и премьер-министру Армении Армену Саркисяну и Николу Пашиняну по случаю празднования…
Первая сессия парламента Татарстана закончилась сканадлом. Депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев объявил о приостановлении членства в партии. Причиной такого решения стали…
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Накануне в сети появилась фотография, на которой актер Максим Виторган играет со своей сестрой Этель, которая младше него на 46 лет. 10 сентября известному российскому…
Терроризирующий малышню хулиган избил мать подростка, которая пришла защитить сына. Инцидент был снят на видео очевидцами. Оно появилось в социальных сетях.
После обнаружения берцовой кости весом в полтора десятка килограмм на берегу Черного озера в окрестностях начали искать «каракульское чудовище». Местные жители слышали…
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В городе Рыбинске Ярославской области обнаружено тело многодетной матери под мостом через реку Черемуха. Известно, что убитую неделю назад 35-летнюю женщину нашёл…
Телеведущая Ольга Скабеева резко отреагировала на слова украинской журналистки Янины Соколовской о проплывающем "трупе" России. Инцидент произошёл в эфире программы…
Фигура звезды фильма "Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер пугает ее поклонников. Знаменитая актриса в последнее время сильно похудела, а также существенно изменила свое лицо…
Общество
Немецкий журналист Доминик Калус рассказал о различиях жизни россиян и европейцев. По его словам, иностранцу очень сложно пребывать в России из-за частых стрессовых…
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин оценил заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что глава США Дональд Трамп одобрил отправку…
Стало известно, об истории с ученицей из Уэльса Либби Тейлор-Форд, которую шесть раз отправляли домой переодеваться из-за длины юбки. Один из преподавателей заявил: "Я не…
Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес наповал сразила поклонников своим элегантным нарядом в розовых тонах. Звезда выбрала необычный комплект для показа…
Британцы и представители светского общества раскритиковали образ герцогини Сассекской Меган Маркл на свадьбе крупного бизнесмена и нефтяного магната Майкла Хесса. По их…
Происшествия
Катер, который ранее пропал в Азовском море, нашли. Соответствующую информацию утром в субботу, 21 сентября, предоставили сотрудники пресс-службы Росморречфлота, которые…
Происшествия
На юго-востоке Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Соответствующую информацию в субботу, 21 сентября, предоставили сотрудники…
В субботу, 21 сентября, в московских аэропортах задержали и отменили около 30 рейсов. Согласно последним данным, соответствующая информация содержится на онлайн-табло…
Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви супруге Анастасии, косвенно оскорбив свою бывшую жену Ольгу Бузову. Брак известного спортсмена и артистки распался в 2016 году…
Американские источники сообщили о прибытии более двух тысяч человек на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" и на проводимые рядом мероприятиях в штате Невада…
Прокуратура Башкирии проведет тщательную проверку по факту того, что двухлетнюю девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами отказались принять в детский сад и…
Британские врачи рассказали о риске развитиях некоторых заболеваний людей, которые регулярно используют мобильный телефон или планшет в туалете. По словам специалистов…
В субботу православные христиане отмечают один из двенадцати главных церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый памятный день церковного года…
Представитель администрации президента США, говоря о темах, которые будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, оговорился и заявил…
Пользователи сети раскритиковали фигуру известной певицы Виктории Дайнеко в крошечном бикини. Артистка опубликовала две фотографии из примерочной магазина и попросила…
Синоптики объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщается сегодня утром в прогностической карте…
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СМИ сообщают, что похудевшего на 100 кг актера Александра Семчева почти перестали приглашать сниматься в кино. Ранее проблемы со здоровьем заставили артиста заняться…