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//Кино

Майк Тайсон снимется в очередной серии фильма "Очень страшное кино"

2 октября 2012, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

fotki.yandex.ru
fotki.yandex.ru
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон станет киноактером: Тайсон снимется в пятой части комедийно-пародийного фильма "Очень страшное кино".
 
Известно, что роль Тайсона будет эпизодической, вместе с ним в картине снимаются такие звезды американского шоу-бизнеса, как Чарли Шин, Джастин Бибер и Линдсей Лохан.
 
"Очень страшное кино" - американский комедийный фильм 2000 года режиссёра Кинена Айвори Уэйанса, пародирующий известные фильмы ужасов.
ЕП

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