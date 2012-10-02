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2 октября 2012, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон станет киноактером: Тайсон снимется в пятой части комедийно-пародийного фильма "Очень страшное кино".

Известно, что роль Тайсона будет эпизодической, вместе с ним в картине снимаются такие звезды американского шоу-бизнеса, как Чарли Шин, Джастин Бибер и Линдсей Лохан.

"Очень страшное кино" - американский комедийный фильм 2000 года режиссёра Кинена Айвори Уэйанса, пародирующий известные фильмы ужасов.