На Петербургском кинофестивале подвели итоги

//Кино

30 сентября 2012, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

ria.ru

Жюри Санкт-Петербургского международного кинофестиваля в составе Эмира Кустурицы (Сербия), Аку Лоухимиеса (Финляндия), Эрики Грегор (Германия), Гилли Мендель (Израиль) и Елены Яцура (Россия) в течение девяти дней отсмотрело 14 фильмов, представляющих кинематограф Израиля, Германии, Колумбии, Ирана, Латвии, Марокко, Канады, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Аргентины, Бельгии, России, Турции, Филиппин.



Фестивальной площадкой стал кинотеатр «Аврора», где были показаны 11 внеконкурсных и конкурсная программы. Для освещения работы Санкт-петербургского международного кинофорума было аккредитовано более 300 российских и зарубежных журналистов.



По результатам зрительского голосования победителем стала картина финского режиссера Мики Каурисмяки «Дорога на север». Она получила высшую оценку 4.81 балла.



По решению профессионального жюри лауреатами Первого Санкт-Петербургского международного кинофестиваля стали:



Лучший фильм «Крутая Колка» (Латвия, режиссер Юрис Пошкус)

.Лучший режиссер Алексей Балабанов («Я тоже хочу», Россия)

Лучшая мужская роль Мераб Нинидзе («Вторжение», Германия)

Специальное упоминание жюри: Бургхард Клаусснер («Вторжение», Германия)

Лучшая женская рольЭмили Декен («После любви», Бельгия)

Специальное упоминание жюри: Ивета Поле («Крутая Колка», Латвия).