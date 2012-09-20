В Москве состоялось заседание российского "оскаровского" комитета, который определился с лучшим отечественным фильмом: представлять Россию на премии Американской киноакадемии будет фильм Карена Шахназарова "Белый тигр".

Фильм "Белый тигр" рассказывает о событиях, которые разворачиваются во время Великой Отечественной войны. Русский танкист капитан Иван Найденов сражается с фашистским танком "Белый тигр", который неожиданно появляется и также исчезает, уничтожая десятки советских танков. Иван должен его уничтожить любой ценой.

Уже второй раз Россия посылает на киноконкурс фильм о Великой Отечественной войне. В 2011 году от России на "Оскар" выдвинули фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2: Цитадель".

Сейчас картина "Белый тигр" попала в предварительный список участников конкурса. А после отбора всех участников в конкурсе будут участвовать только пять картин. И если "Белому тигру" повезет, то он будет представлен на премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Оглашение номинантов премии Оскар состоится 10 января 2013 года.

Всего российскому "оскаровскому" комитету было представлено 57 российских лент, вышедших в прокат с октября 2011 года по сентябрь 2012 года. В окончательный список были включены 10 картин: "Дом" Олега Погодина, "Кококо" Авдотьи Смирновой, "Фауст" Александра Сокурова, "Орда" Андрея Прошкина, "Портрет в сумерках" Ангелины Никоновой, "Сибирь. Монамур" Славы Росса, "Дирижер" Павла Лунгина, "Высоцкий. Спасибо, что живой" Петра Буслова, "Матч" Андрея Малюкова и "Шапито-шоу" Сергея Лобана.