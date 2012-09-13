Дочь знаменитой актрисы Зои Федоровой умерла в Соединённых Штатах

В Соединённых Штатах на 67-м году ушла из жизни актриса и режиссёр Виктория Фёдорова. Она была дочерью знаменитой советской артистки Зои Фёдоровой и военного атташе при посольстве США в СССР Джорджа Тейта.

Она родилась 18 января 1946 года в Москве, когда ее отец был выслан из Союза. Он долго не знал о том, что у него в Москве родилась дочь.

Виктория Федорова умерла 5 сентября 2012 года. Об этом рассказал главный редактор журнала "Кинопроцесс" Вячеслав Шмыров, передали Вести. Причина смерти Виктории Федоровой неизвестна.

Отец - американский адмирал Джексон Тэйт. Мать была репрессирована, когда Вике исполнилось 11 месяцев.

До 9 лет воспитывалась в семье родной тётки. Встретилась с родной матерью в 1955 году, после её освобождения. Девочке сказали, что она встречает тётю. За маму выдавала себя Александра, сестра Зои Фёдоровой, чтобы девочку не дразнили лишний раз дочерью "врага народа".

В 60-х годах начала сниматься в кино (самые удачные фильмы с её участием : "До свиданья, мальчики" (1966), "О любви" (1971). В 1961 году мать решила открыть правду и рассказала ей об отце.

Ещё будучи студенткой ВГИКа, Виктория познакомилась с сыном известного грузинского кинорежиссёра Ираклием. На третьем курсе, в январе 1967 года, поженились. Жизнь супругов в одной квартире с Зоей Фёдоровой безоблачной не была: тёща терпеть не могла зятя, Ираклий бешено ревновал Викторию к каждому столбу, рассказал портал kino-teatr.ru. После его трёхразовой попытки суицида на почве ревности в 1969 году Виктория рассталась с мужем.

Через некоторое время она вышла замуж ещё один раз - на этот раз её мужем стал сын давней подруги её матери Сергей, архитектор. В 1972 году и этот брак распался.

В этом же году она вышла замуж за знаменитого советского киносценариста Валентина Ежова, которому в ту пору было уже 53 года, несмотря на то, что он уже тогда сильно пил. Виктория тоже стала пить, у неё начались запои, которые приводили в ужас всех, кто её знал до этого, и особенно мать. Ранней осенью 1973 года Зоя Фёдорова пошла на хитрость, в результате которой неугодный зять был уличён в антиобщественном поведении и с позором изгнан из дома.

Той же осенью 73-го, когда Виктория снималась в Молдавии в фильме "Гнев", им с матерью пришло письмо от Джексона Тэйта. И Виктория загорелась желанием увидеть отца. Весной 1975 года они наконец встретились на небольшом островке недалеко от Флориды. А уже 7 июня того же года Виктория вышла замуж за америкнского пилота Фредерика Пуи.

От этого брака 3 мая 1976 года родился сын - Кристофер Александер Фёдор Пуи. В 1978 году получила американское гражданство. Снималась в эпизодических ролях в кино и на телевидении. В 1990 году развелась, жила в Коннектикуте.

Написала в соавторстве с Гескелом Фрэнклом книгу "Дочь адмирала", на титульном листе которой стоит посвящение: "Моей дорогой мамочке, чья любовь согревала меня и в добрые, и в тяжкие времена, где бы я ни была - рядом или вдали от неё, - и которая всегда будет жить в моей памяти."

Между тем, 10 декабря 1981 года мать Виктории, Зоя Фёдорова была убита выстрелом в затылок в собственной московской квартире на Кутузовском проспекте, дом 4/2. Преступление так и осталось нераскрытым. Среди его возможных мотивов называют предполагаемую причастность актрисы к секретным операциям КГБ или причастность к делу о бриллиантах дочери генсека ЦК КПСС Галины Брежневой.

Советские власти не впустили Викторию Федорову в страну на похороны матери.