Поклонники простились c известным актером Александром Белявским (ВИДЕО)
12 сентября 2012, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в среду простились с народным артистом России Александром Белявским сотни людей. Траурная церемония прошла в Доме кино. Проводить известного актера в последний путь пришли родные, коллеги и друзья, а также поклонники таланта Александра Борисовича. По традиции артиста проводили аплодисментами.
Очередь из желающих проститься с Александром Белявским образовалась у Дома кино еще задолго до начала церемонии. артиста.
"Красивый обаятельный человек, лучший мастер дубляжа, радующийся жизни, друзьям", - сказал о Белявском худрук "Ералаша" Борис Грачевский. "Никогда не кичился своей популярности. Он был человеком глубокого содержания и глубоких переживаний", - говорит актриса Зинаида Кириенко.
Александр Белявский трагически погиб 8-го сентября на 81-м году жизни.