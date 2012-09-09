Победитель Венецианского кинофестиваля исполнил корейский гимн

Победитель 69-го Венецианского кинофестиваля южнокорейский режиссер Ким Ки Дук был потрясен решением жюри. Обладатель "Золотого льва" за триллер "Пьета", выйдя на сцену за золотой статуэткой, исполнил корейский гимн "Ариранг". Вручение наград кинофестиваля состоялось в субботу, 8 сентября.

Золотую статуэтку победителю вручил руководитель фестиваля Альберто Барбера и председатель жюри американский режиссер Майкл Манн, автор таких фильмов, как "Али" и "Джонни Д", продюсер известного сериала "Полиция Майами: Отдел нравов".

Вместе с ними на сцене находились топ-модель Летиция Каста, художница Марина Абрамович, аргентинский режиссер и продюсер Пабло Траперо, медиа-артистка Урсула Майер, британская актриса Саманта Мортон, автор "Вальса с Баширом" Ари Фольман, гонконгский кинематографист Питер Чан и взявший в Канне гран-при итальянец Маттео Гарроне.

В картине Ким Ки Дука рассказывается история жестокого бандита-коллектора по имени Кан До (Ли Чжон Чжин), который зарабатывает на жизнь тем, что выбивает долги по поручению своего босса. Но однажды он встретил женщину, которая утверждала, что она его мать, бросившая сына в раннем детстве. С этого момента в жизни Кан До наступила решительная перемена.

В основном конкурсе 69-го Венецианского кинофестиваля были показаны 18 картин. Лучшей актрисой жюри признало 22-летнюю израильтянку Хадас Ярон, сыгравшую главную роль в фильме "Заполнить пустоту" Рамы Бурштейн.

Приз за лучшую мужскую роль - "Кубок Вольпи" - разделили американские актеры Филип Сеймур Хоффман и Хоакин Феникс за работу в фильме "Мастер" Пола Томаса Андерсона.Премии Марчелло Мастрояни начинающему актеру удостоился Фабрицио Фалько, снявшийся в обеих итальянских картинах из конкурса - "Это сделал сын" Даниэле Чипри и "Спящая красавица" Марко Беллоккио.

Три российские картины: фильм Кирилла Серебренникова "Измена", "Антон тут рядом" Любови Аркус и "Я тоже хочу" Алексея Балабанова. Остались без наград. Но Аркус за фильм о мальчике-аутисте итальянские интернет-критики присудили "Серебряную мышку".