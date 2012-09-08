Садальский, потрясенный гибелью Белявского, обратился к Михалкову

Актер Станислав Садальский, как и большинство россиян, потрясен гибелью народного артиста России Александра Белявского. Станислав Садальский на страницах своего ЖЖ разместил обращение к председателю Союза кинематографистов Никите Михалкову.

В ЖЖ Садальский написал: «позвонили с РТР по поводу смерти Саши, попросили вспомнить какие-нибудь истории, связанные с ним не буду ничего вспоминать, не могу сейчас».

«Говорю, если хотите, опубликуйте мое обращение к Михалкову, хотя вы, конечно, этого не сделаете», - предположил он.

Садальский уверен, «не должны старые актеры жить в нищете, не должны они искать из нее выход в окнах!». Он поясняет «ведь это золотой фонд нашего кинематографа, эти люди в свое время внесли миллионы в государственную казну на этих фильмах выросло не одно поколение, их бесконечно крутят по ТВ, реклама в них стоит бешеных бабок!».

Садальский призывает: «так пусть председатель нашего Союза кинематографистов сделает так, чтобы каждый актер даже за самый маленький эпизод получал свою копейку так принято во всем мире!

кроме России

я всегда привожу в пример Дину Дурбин - ей сейчас уже больше 90 лет, а она да сих пор живет за счет тех нескольких фильмов, в которых снялась ребенком».

«Хоть Мартынов и говорит, что Саша в последние годы был, как цветок, и ничего не понимал, это не так

всё он понимал, раз решился на такой шаг в пропасть

жил на третьем, поднялся на пятый… тросточку нашли у окна

страшно...», - написал Стас Садальский.

Народному артисту России было 80 лет. У Александра Белявского осталась маленькая дочь.

Актера проводят в последний путь в среду, 12 сентября.