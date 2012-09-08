Прощание с Александром Белявским состоится в Доме кино (ВИДЕО)

Прощание с народным артистом России Александром Белявским состоится в Доме кино в среду, 12 сентября. Похоронят актера в тот же день на Кузьминском кладбище. Точное начало времени панихиды пока неизвестно.

Об этом сообщила дочь Александра Белявского Надежда.

Александр Белявский погиб в субботу, 8 сентября. Он выпал из окна в Большом Тишинском переулке и скончался от полученных травм. СК РФ начал проверку по факту смерти артиста. Признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было. По предварительным данным, актер совершил суицид, выпрыгнув из окна, расположенного на лестничной площадке между пятым и шестым этажом подъезда своего дома.

Белявский родился в 1932 году в Москве. Сначала окончил геологоразведочный факультет Московского института цветных металлов и золота в 1955 году. После защиты диплома в 1955 году отправился на работу в город Иркутск, в Восточно-Сибирское геологическое управление («Сосновгеология»). В Иркутске Александр Белявский впервые вышел на сцену самодеятельного театра. Затем в 1957 году поступил в театральное училище им. Б. Щукина (курс В. А. Этуша) и окончил его в 1961 году.

Актёр Театра Сатиры (1961—1964), театра им. К. С. Станиславского (1964—1966), театра-студии киноактёра (с 1966 года). Обладает выигрышной, мужественной фактурой, высоким ростом, стройной фигурой. По характеру артистического таланта и фактуры более склонен воплощать отрицательные характеры.

Был первым ведущим знаменитого в 1960-70-е годы телевизионного «Кабачка 13 стульев». Участвовал в телепрограмме «Белый попугай». Был одним из ведущих актёров дубляжа телефильмов в 1980-е годы, в том числе стал российским голосом британского комика Бенни Хилла.

Наибольшую известность Белявскому, принесли роли в кино. Он сыграл более чем в сотне фильмов, среди которых - "Июльский дождь" Марлена Хуциева, "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "О бедном гусаре замолвите слово" Эльдара Рязанова. Настоящая слава пришла к Белявскому после исполнения роли Фокса в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Кроме того, актер был первым ведущим телевизионного "Кабачка 13 стульев", а также занимался озвучиванием мультфильмов и дубляжом иностранных картин.

Александр Белявский был дважды женат. Трагически сложилась судьба актера с первой женой. Младший сын утонул в речке, будучи ребёнком, после чего был взят на воспитание мальчик из детского дома. Но узнав от непорядочных людей о том, что является приемным сыном артиста, стал отдаляться от семьи. Результат плачевен: он выпал из окна и погиб.

От первого и второго браков у Белявского родились две дочери. Вторая появилась на свет в 2003-м году, за четыре месяца до инсульта артиста. Жена Людмила в 50 лет родила дочь.

Вот и сегодня, как рассказали соседи, он ждал своих девочек у окна.

В последние годы он тяжело болел, находился на инвалидности.