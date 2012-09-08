Люди несут цветы к дому в Москве, где жил актёр Александр Белявский

Люди в субботу несут цветы к дому в центре Москвы, где жил народный артист России Александр Белявский. Актер, известный по фильмам «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и «Место встречи изменить нельзя», погиб днем.

Его тело обнаружили на тротуаре около мноэтажного дома в Большом Тишинском переулке. Предварительно установлено, что Белявский выпал из окна на лестничной площадке между пятым и шестым этажом подъезда своего дома. От полученных травм актёр скончался на месте.

Остаётся неясным: это был суицид, или Белявский упал случайно, почувствовав себя плохо. На пятом этаже нашли трость актера. Его квартира находится на третьем этаже. Точную причину трагедии следователи установят только после проведения всех экспертиз.

Александру Белявскому в мае 2012 года исполнилось 80 лет.