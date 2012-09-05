Организаторы кинофестиваля в Лондоне сообщили в среду, что документальная лента "Завтра" режиссера Андрея Грязева вошла в число номинантов на награду Sutherland Award за лучший режиссерский дебют 56-го Лондонского кинофестиваля (LFF).

В описании к фильму в программе Лондонского кинофестиваля говорится: ""Завтра" - это прямолинейное, острое, актуальное кино...".

Фильм "Завтра", успешно прошедший в параллельной программе Берлинале-2012 и вызвавший острую негативную реакцию со стороны главных героев фильма - участников известной арт-группы "Война", вышел в ограниченный российский прокат в середине июля.

Всего на LFF будут представлены ленты из 68 стран.

Нынешний LFF пройдет с 10 по 21 октября. Здесь будет представлено еще два российских фильма: драма Василия Сигарева "Жить" и "Рассказы" Михаила Сегала. Также в программу вошли и две ленты совместного производства: "В тумане" Сергея Лозницы (Германия-Россия-Латвия-Нидерланды-Белоруссия) и "Алаверди" Марии Саакян (Армения-Россия-Дания-Германия).