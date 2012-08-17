Боевик «Неудержимые-2» вышел в российский прокат накануне, к актерам, снявшимся в первой части боевика, среди которых Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, присоединились Жан Клод Ван Дамм и Чак Норрис.

В сиквеле «Неудержимых» герой Сталлоне Барни Росс борется с персонажем Ван Дамма, у которого в руках оказалось пять тонн плутония.