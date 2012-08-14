Звезды Голливуда - Харрисон Форд, Клинт Иствуд и Николас Кейдж - приглашены для съемок в продолжении блокбастера "Неудержимые", сообщил западным СМИ один из продюсеров проекта Ави Лернер.

"Николас Кейдж уже согласен, мы также надеемся получить Уэсли Снайпса, когда он выйдет из тюрьмы", - рассказал Лернер.

Автором идеи, сценаристом, режиссером, исполнителем главной роли был Сильвестр Сталлоне.