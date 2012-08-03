Российский математик Григорий Перельман снимется в Голливуде?

Российский ученый Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, согласился принять участие в съемках фильма о самом себе, продюсером фильма может стать Джеймс Кэмерон, картину снимет одна из голливудских фирм.





П ерельман, ведущий замкнутый образ жизни, в 2010 году стал объектом внимания мировых СМИ, так как ерельман, ведущий замкнутый образ жизни, в 2010 году стал объектом внимания мировых СМИ, так как отказался принять премию в один миллион долларов США , которую Математический институт Клэя присудил математику за доказательство гипотезы Пуанкера.

«Я потратил три года на то, чтобы заключить с г-ном Перельманом официальный договор о сотрудничестве», — рассказал «Комсомольской правде» израильский кинопродюсер Александр Забровский.

Съемки, кастинг актеров, подбор киногруппы фильма под рабочим названием «Формула Вселенной» пройдут в США.

В основе сюжета — история жизни российского математика, научившегося управлять Вселенной.