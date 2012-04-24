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24 апреля 2012, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Линдси Лохан, фото news.bigmir.net

Актриса Линдси Лохан сыграет Элизабет Тейлор в картине под названием "Лиз и Дик", построенном вокруг многолетнего романа "королевы Голливуда" с Ричардом Бартоном на съемках "Клеопатры".





Сценарий будущего фильма основан на книге Сэма Кэшнера и Нэнси Шенбергер "Яростная любовь", в которой впервые опубликованные письма Бартона, который оказался ярким писателем.

Кандидатуры на исполнение роли Ричарда Бартона пока не назывались.