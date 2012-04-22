Скорсезе снимет новый фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли

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22 апреля 2012, 07:21 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Фото с сайта salon.su

После нескольких месяцев спекулирующих слухов наконец-то стало точно известно: обладатель Оскара, режиссер Мартин Скорсезе и актер Леонардо Ди Каприо собираются вновь вместе работать над новым, уже пятым фильмом "Волк Уолл-стрит".

Это история биржевого маклера, который провел около двух лет за решеткой.

Как сообщает американский журнал "Hollywood Reporter" съемки триллера должны начаться в августе в Нью-Йорке.

Сюжет основан на автобиографии американского брокера Джордана Белфорта, который провел два года в тюрьме в 90-х годах из-за незаконных финансовых операций. Он отказался помочь полиции в расследовании крупного финансового скандала на Уолл-стрит, в котором была замешена мафия. Бывший заядлый любитель вечеринок и наркотиков, Белфорт работает консультантом по вопросам менеджмента компаний.

Продюсер фильма Риза Азиз, охарактеризовал эту историю как взлет и падение "современного" гангстера в мире алчности и высокомерия.