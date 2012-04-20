Восходящюю звезду Боливуда убили и разрубили на куски коллеги из корысти

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20 апреля 2012, 23:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта kinonews.ru

Восходящая звезда Болливуда - индийской "Фабрики Грёз", 26-летняя актиса Минакши Тхапа, найдена убитой жесточайшим образом. Ее обезглавили, а тело, разрубив на части, спрятали в баке с водой.

Полиция уже задержала подозреваемых — они даже сознались в содеянном. На фотографии, где их ведут на допрос, свои лица преступники показывать явно не хотят.

Убийцами оказалась парочка актеров — коллег по цеху, если можно так выразиться. Вместе со своей будущей жертвой они снимались в популярном в Индии триллере "404", передает телеканал "Россия 24".

На съемках своего последнего фильма 26-летняя актриса познакомилась с двумя своими коллегами, которые после завершения съемок пригласили ее в путешествие в городок, находящийся на границе с Непалом. Там они взяли Тапар в заложники и потребовали у ее семьи выкуп в размере полутора миллионов рупий (около $30 тыс.).

В противном случае преступники пообещали продать свою заложницу воротилам порноиндустрии.

Мать актрисы выплатила похитителям 60 тысяч рупий, однако этого им оказалось мало. Это и послужило для похитителей мотивом для жесточайшего убийства. Минакши Тапар была убита и обезглавлена.