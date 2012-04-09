Фильм "Жила-была одна баба" Андрея Смирнова стал триумфатором XXV церемонии старейшей российской кинопремии "Ника": он стал победителем в шести номинациях, среди которых - лучшая женская роль и сценарная работа.

"АН" писали, что юбилейная церемония вручения российской кинопремии прошла в воскресенье в московском "Крокус Сити Холле".

Историческая лента Смирнова, удостоенная награды в главной номинации — "Лучший фильм", — рассказывает о жизни России с 1909 по 1921 годы, о событиях гражданской войны и Антоновского восстания, показанных глазами тамбовской крестьянки, передает ИТАР-ТАСС. Режиссер работал над фильмом с 1987 года.

Всего фильм "Жила-была одна баба" победил в шести номинациях, среди которых — лучшая женская роль и лучшая мужская роль второго плана, сценарная работа, работы художника и художника по костюмам.

Лучшим режиссером года стал Андрей Звягинцев, снявший фильм "Елена".

Впервые за долгие годы в номинации "Лучшая женская роль" академики кинопремии выбрали сразу двух победительниц: ими стали Надежда Маркина, сыгравшая в "Елене", и Дарья Екамасова, снимавшаяся в картине "Жила-была одна баба".

За эту же картину в номинации "Лучшая женская роль второго плана" была отмечена Елена Лядова, сыгравшая дочь главного героя.

В номинации "Лучшая мужская роль" лауреатом стал Сергей Гармаш, сыгравший в фильме "Дом".

В номинации "Открытие года" победителями стали сразу два человека: режиссер Дмитрий Астрахан, сыгравший в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой", и юный Миша Пронько, запомнившийся зрителям по картине "Сибирь. Монамур".

Спецприз "Ники" достался историческому сериалу "Раскол" Николая Досталя.

Грузинская картина "А есть ли там театр?" стала лучшим фильмом года среди лент стран СНГ и Балтии. В номинации "Лучший неигровой фильм" победила картина "Книга тундры. Повесть о вуквукае — маленьком камне" режиссёра Алексея Вахрушева.

В номинации "Лучшая операторская работа" выделили Михаила Кричмана ("Елена").

Лучшим анимационным фильмом стала картина "Еще раз". За лучшую работу звукорежиссера была отмечена лента "Высоцкий. Спасибо, что живой".

В самой почетной номинации "Честь и достоинство" премию получил народный артист СССР Олег Басилашвили.

Основатель премии Юлий Гусман также объявил, что в этом году было решено отойти от регламента награды и вручить "Нику" не за творческие достижения, а за благотворительную деятельность. Обладательницами спецприза стали руководители благотворительного фонда "Подари жизнь", помогающего больным детям — актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун.