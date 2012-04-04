76-летний французский актер Ален Делон, который удачно перенес в первой половине дня в среду операцию на сердце в связи с обнаруженной у него аритмией, будет выписан из больницы сегодня вечером или завтра утром.

"Господин Делон мог вернуться домой сразу после перенесенной процедуры, но он предпочел остаться в клинике. Ему был сделан электрошок при непродолжительной анестезии. разреза не было", - уточнил представитель актера.

"Его сердце работает хорошо, с ним все в порядке. Если он не будет очень уставшим, то вернется домой вечером, либо завтра", - сообщил в среду сайт газеты Le Figaro со ссылкой на представителей актера.

Сам актер заверил по телефону журналистов, что чувствует себя очень хорошо. Делон также сказал, что его "переполняет любовь" ко всему тому огромному количеству людей, которые беспокоились и справлялись о его состоянии.

АН" писали, что Ален Делон во вторник был госпитализирован в американский госпиталь в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен. В среду актеру была сделана операция, которую он перенес хорошо.