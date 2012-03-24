Батискаф режиссёра Джеймса Кэмерона погрузился на дно Марианской впадины

Создатель "Титаника"и "Аватара" режиссер Джеймс Кэмерон с командой специалистов в субботу отправился с островов Гуам в Тихом океане в сторону Марианской впадины, чтобы в ближайшие дни совершить погружение на собственном батискафе.

Подводный научно-исследовательский аппарат, на котором Кэмерон намерен погрузиться в Марианскую впадину, успешно прошел тестовые погружения, со ссылкой на электронный журнал National Geographic, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы провели несколько запусков и подъемов, и провели беспилотное погружение аппарата", - сказал Кэмерон.

По его словам, его батискаф погружался вглубь впадины почти на 11 метров.

В одноместном батискафе Deepsea Challenger, который специально по его заказу разработали и построили в Австралии, режиссер планирует погрузиться в Бездну Челленджера. Это самый глубокий участок Марианской впадины с отметкой около 11 тысяч километров. Бездна Челенджера находится дальше от уровня моря, чем гора Джомолунгма - над ним.

Подводный Кэмерона аппарат необычной формы - он вытянут по вертикали на высоту около 7,3 метра. Согласно идее разработчиков, такая форма должна облегчить погружение. Большой набор фонарей, которыми оборудован батискаф, должен дать достаточно света для съемки, кадры из которой войдут в совместный с National Geographic фильм о погружении.

Предполагается, что для научных целей аппарат возьмет из Бездны Челленджера образцы осадочных пород, воды, а также отловит какие-нибудь живые организмы.

По словам Кэмерона, строительство батискафа обошлось примерно в 7 миллионов долларов, а аренда судна Mermaid Sapphire, которое обеспечивает погружение, стоит от 30 до 40 тысяч долларов в сутки.

Напомним, Кэмерон стал известным кинорежиссером по работам над такими художественными фильмами как "Терминатор" (1 и 2 части), "Бездна", "Титаник", "Аватар" и "Чужие".

Марианский жёлоб (или Марианская впадина) — океанический глубоководный жёлоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле. Географические координаты: 11°21′ с. ш. 142°12′ в. д. (G) (O). Назван по находящимся рядом Марианским островам.

Единственное погружение человека на дно Марианского жёлоба было совершено 23 января 1960 года лейтенантом ВМС США Доном Уолшем и исследователем Жаком Пикаром на батискафе Trieste. Приборы зафиксировали рекордную глубину — 11 521 метр (скорректированная величина — 10 918 м). На дне исследователи неожиданно встретили плоских рыб размером до 30 см, похожих на камбалу.