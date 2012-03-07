Поклонников Гарри Поттера пустят в Хогвартc

На северо-западе Лондона готов распахнуть свои двери посетителям музей, посвященный волшебному миру Гарри Поттера. Он расположился на территории бывшего аэродрома на одной из площадок студии Warner Bros.

Школа "Хогвартс", а точнее, ее оригинальная модель, которая использовалась при съемках всех фильмов о Гарри Поттере, , снятых по романам Джоан Роулинг, откроется 31 марта со ссылкой на Daily Mai передают Вестиl.

Диаметр замка, где герои романов Джоан Роулинг обучались магическим искусствам, составляет всего 16 метров, а высота — чуть больше трех метров.

Над его созданием работали более 80 художников. Они использовали более 2500 лампочек, с помощью которых кинематографистам удалось сымитировать освещение Хогвартса, которое (по сюжету) осуществлялось с помощью факелов, и движения юных волшебников, бродивших по коридорам школы.

Начиная с 31 марта сотрудники студии будут проводить экскурсии по магической школе. Поклонникам Гарри Поттера покажут также оригинальный реквизит актеров фильма, среди которых, к примеру, — легендарная метла "Нимбус 2000" — главное транспортное средство волшебника.

Экскурсия по Хогвартсу будет длиться три часа, в течение которых поклонникам Поттера покажут, среди прочего, рабочий кабинет Дамблдора и Большой зал магической школы. О стоимости тура пока не сообщается.

Билеты на посещение "Хогвартса" уже в продаже.