"Сезар" за лучший фильм 2011 года получила лента "Артист" Мишеля Азана

В театре "Шатле" столицы Франции в ночь на субботу состоялась 37-я церемония вручения премии "Сезар". Главную кинематографическую премию "Сезар" за лучший фильм 2011 года получила лента "Артист" режиссера Мишеля Азанавичуса.

"АН" писали, что американская ассоциация кинокритиков признала черно-белую ленту "Артист" лучшей картиной 2011 года.

Фильм имеет также 10 номинаций на "Оскар". Кроме того, "АН" писали, что 14 февраля собачий "Оскар" в категории "лучшая роль четырехлапого персонажа в кинофильме" получил терьер по кличке Угги - персонаж "Артиста".

Напомним, пёс-артист Угги поможет 26 февраля раздать "Оскары" Биллу Кристалу и уйдёт на заслуженный отдых.