Актер Иван Охлобыстин стал брюнетом

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22 ноября 2011, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Иван Охлобыстин, он же креативный директор "Евросети", решил выйти из образа доктора Быкова, роль которого играет в сериале "Интерны", и в новом сериале он предстанет в кардинально новом облике, пишет 7d.org.ua.

Фильм называется "Фрейд", это - прозвище главного героя, консультанта прокуратуры, роль которого играет Охлобыстин. Режиссер Михаил Вайнберг настоял, чтобы главного героя сделали брюнетом.

Как только будет отснят весь необходимый материал для сериала "Фрейд", Иван снова перекрасится в доктора Быкова.