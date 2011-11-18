Актриса Скарлетт Йоханссон собирается выступить в роли режиссера

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18 ноября 2011, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр из фильма "Железный человек-2"

Любимица оскароносного режиссера Вуди Аллена - актриса Скарлетт Йохансон - намерена дебютировать в амплуа режисссера. Экраницации подлежит первый роман Трумана Капоте о 18-летней богатой наследнице, решившей вести самостоятельную жизнь в послевоенном Нью-Йорке.

Сроки начала работы над проектом не называются, по данным западных СМИ, сценарий написала живущая в Нью-Йорке драматург и продюсер Тристин Скайлер, продюсированием ленты займется Барри Спайкингс.

В настоящее время Йоханссон работает в более привычном для себя качестве - снимается в "Мстителях" (The Avengers), выход которых намечен на апрель будущего года, где Скарлетт играет героиню русского происхождения по прозвищу "Черная вдова".