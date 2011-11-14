Брэд Питт расстроил поклонниц, заявив, что скоро завершит актерскую карьеру
14 ноября 2011, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]
Брэд Питт в интервью австралийской телепрограмме 60 Minutes рассказал, что перестанет сниматься в кино после 50-летнего юбилея, сейчас любимцу публики 47 лет.
Чем именно будет заниматься Питт через три года, он не уточнил, но отметил, что получает удовольствие от работы над фильмами в качестве продюсера.
В 2011 году в прокат вышли два фильма, продюсированием которых довольно успешно занимался Питт: "Древо жизни" Терренса Малика и "Человек, который изменил все" Беннетта Миллера. В мае 2011 года работа Малика удостоилась "Золотой пальмовой ветви" на кинофестивале в Каннах. Фильм "Человек, который изменил все" рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на "Оскар".