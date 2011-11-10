Актер Виктор Сухоруков отмечает 10 ноября юбилей. Герою культовых фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" исполнилось 60 лет. Виктор Сухоруков до конца 1980-х годов сниматься в кино не звали. Новая жизнь актера началась в 1989 году.

Режиссер Юрий Мамин пригласил его сняться в комедии "Бакенбарды". После успешного старта в кино, актером заинтересовался режиссер Алексей Балабанов. В 1997 году на экраны вышел культовый фильм Балабанова "Брат". К талантливому Сухорукову пришла популярность.

Известные роли народного артиста России Виктора Сухорукова в фильмах "Про уродов и людей", "Антикиллер" и "Богиня: как я полюбила".

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил юбиляра. По словам столичного градоначальника, роли, исполненные Сухоруковым. "вносят глубокое представление о сложности человеческой души, поиске и утверждении нравственных начал нашей жизни". "Этот знаменательный и ответственный жизненный рубеж Вы встречаете в качестве мастера театральной сцены и кинематографа, популярного артиста, снискавшего широкое зрительское признание и любовь", - отметил Собянин.