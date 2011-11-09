«Они не предатели!» / Россия рассеянная

В Москве открылся кинофестиваль «Русское зарубежье». Все фильмы, игровые они или документальные, сняты они в России или за ее пределами, повествуют об эмиграции, о людях «пронзительной судьбы».



В камерном конференц-зале «Дома Русского Зарубежья» свет гаснет медленно, как в театре. Бархатный мужской голос просит участников и гостей кинофестиваля выключить мобильные телефоны. Воцаряется атмосфера почтительного ожидания. И вот, звучит узнаваемый с первых мгновений, как бы идущий с глубины голос Александра Вертинского - романс «Чужие города». Это ностальгическая, печальная песня об оставленной, утраченной Родине.

В минувший понедельник проходило открытие кинофестиваля «Русское зарубежье». Немного напрягала избыточная патетика, с которой ведущая, актриса, произносила вступительное слово, но вскоре её забыли. То ли ведущая выбрала верный тон, а может быть, само мероприятие захватило публику. Хотя, на открытие мог прийти любой желающий, случайных людей здесь почти не было.

Люди, приезжающие на фестиваль из других стран, любят Россию, хотя кому-то это чувство может показаться сентиментальным и подслеповатым. Приглашенная из Австралии пожилая певица романсов Ксения Мейснер с мягкими чертами и сияющими глазами рассказала, что полгода не могла свыкнуться с тем, что посетит историческую Родину. «Приехать в Россию – было немыслимо» - говорила она, и признавалась, что потрясена и восторженна этим.

Мало кто знает, но за пределами исторической Родины по всей планете рассеяны 30 миллионов русскоговорящих, «видящих сны на русском языке» людей. По большей части – это последствия эмиграции, волнами расходящейся по миру от бедствий, подобных стихийным, сотрясавших Россию в начале XX века и закончившихся возведением крепостных стен СССР. Из страны, растерзанной гражданской войной, бежали интеллигенты всех мастей: художники, поэты, писатели и, конечно, режиссеры и актеры. Часть из них, перебравшись в США, впоследствии стояла у истоков «золотого» Голливуда – это и Натали Вуд (урожденная Наталья Николаевна Захаренко), и Грегори Ратов, режиссер «Песней о России», и Михаил Чехов, сыгравший доктора в знаменитом «Завороженном» Хичкока, и другие.

Организаторы фестиваля считают своей целью возвращение доброго имени русской эмиграции в Россию. «Важно, чтобы на Родине поняли – они не предатели, а жертвы обстоятельств! – говорит Филипп Кудряшов, генеральный директор кинофестиваля, - Проехав по регионам страны, видишь, что в основном русские люди считают эмиграцию предательской, чужой им. Они не понимают, что существует тесная связь. Сознание еще «советское». Русский мир в их понимании – это Казахстан, Белоруссия, в общем, бывший СССР. А он - неизмеримо шире!».