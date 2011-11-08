Universal сделает Леонардо да Винчи героем боевика

Киностудия Universal заявила о намерении снять фильм о Леонардо да Винчи по сценарию Джонни Курцмана. Рабочее название картины, как уже известно, по жанру - боевика - "Леонардо".

Известно то, что продюсировать "Леонардо" будут Ларри и Чарльз Гордоны, в основе сюжета будет история о том, как да Винчи пытается помешать Европе, переживающей расцвет Возрождения, вернуться в «темное и непросвещенное» Средневековье.