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Бывшие супруги звезды Голливуда Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся

6 ноября 2011, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшие супруги звезды Голливуда Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся
shbz.ru

Бывшие супруги, голливудские актеры  Дженнифер Энистон и Брэд Питт, возможно воссоединятся на несколько минут спустя шесть лет после расставания. Дженнифер Энистон и Брэд Питт будут представлять одну из номинаций кинопремии "Оскар".

Продюсер церемонии Бретт Ратнер уже  предложил актерам вместе представить одну из номинаций. Вероятно, бывшие супруги не смогут отказать ему - Ратнер является их общим другом. Напомним, недавно Питт рассказал журналистам о том, что ему невыносимо скучно было в браке с Энистон, и она не стоит и одного пальчика его жены  Анжелины Джоли. Поклонники Дженнифер были возмущены откровениями Питта.  Актеру пришлось объяснять, что его слова неправильно поняли и истолковали. А Дженнифер — его лучший друг навсегда. Отметим, после расставания между экс-супругами существовали непримиримые разногласия. Они почти не общались. Анжелина Джоли и сейчас сильно ревнует Питта к бывшей жене.

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