В Болгарии на водохранилище Огняново близ Софии во время съёмки сцены взрыва надувной лодки фильма "Неудержимые-2" Сильвестра Сталлоне произошла трагедия. Один каскадёр погиб, еще один госпитализирован в критическом состоянии.

"Мы подтверждаем этот несчастный случай с огромным сожалением", - сказано в заявлении компании Nu Image/Millennium Films, работающей над боевиком, сообщает BBC.

Главные роли в "Неудержимых-2" исполняют Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта и Брюс Уиллис, в фильме также заняты другие известные актеры. Это продолжение картины, которая вышла на экраны в августе 2010 года.