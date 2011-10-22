Владимир Этуш ушел с поста председателя правления Дома актера

Народный артист СССР Владимир Этуш ушел с поста председателя правления Центрального дома актера имени Яблочкиной. Во время очередного заседания правления, проходящего по уставу раз в два года, накануне Этуш снял с себя полномочия председателя.

Его заместитель Елена Ульянова рассказала, что правление, которое обсуждало итоги прошлого сезона, высказало ряд претензий к работе дирекции. Она напомнила, что тяжелая финансовая ситуация дома, возникшая в последние полгода, была усилиями дирекции во главе с Владимиром Абрамовичем, значительно изменена к лучшему. "но в результате, Этуш сложил с себя полномочия председателя, и я тоже объявлю в понедельник, что покидаю работу в дирекции Дома актера", - сказала Ульянова. На сегодня временно правом подписи наделен главный бухгалтер, а 10 ноября на заседании правления выберут новую главу Дома актера, передает РИА Новости.

Правление Дома актера состоит из 14 человек, в числе которых такие известные театральные деятели как Александр Ширвиндт, Александр Калягин, Олег Табаков, Марк Захаров, Людмила Максакова, Вера Васильева, Николай Цискаридзе и другие.



Владимир Этуш возглавил Дом актера в 2009 году, после кончины Маргариты Эскиной, которая руководила домом с 1987 года.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. Он прошел Великую Отечественную войну. После ее окончания закончил театральное училище им. Щукина и стал одним из ведущих артистов театра Вахтангова.