Художественный фильм российского кинорежиссера Андрея Звягинцева "Елена" получил гран-при 38-го кинофестиваля в бельгийском городе Гент, сообщило в среду международное жюри. В конкурсе участвовали 13 фильмов.

Фильм Звягинцева "Елена" уже был отмечен в Каннах премией жюри в программе "Особый взгляд".

Главная премия Гентского кинофестиваля составляет 43 тыс. евро.

По итогам трех уикендов общая сумма сборов "Елены" составила более 600 тысяч долларов, в настоящий момент она идет на 39 копиях, а в два премьерных уикенда картину показывали в 75 копиях.