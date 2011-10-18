Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил кинорежиссеру Александру Сокурову перевести на русский язык фильм "Фауст". Новая картина российского режиссера в этом году получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Путин неоднократно повторил эту идею в ходе встречи с Сокуровым в Константиновском дворце в Петербурге.

Глава правительства поздравил Александра Сокурова с кинематографическим успехом. "Это, безусловно, ваш личный успех, личная победа, и все-таки это свидетельство того, что российская школа кинематографии живет, развивается, завоевывает новые рубежи", - подчеркнул Владимир Путин. Режиссер "Фауста" рассказал премьеру, как снимался фильм, о специфике подбора актеров, который велся практически по всей Западной Европе, о том, почему он решил снять фильм на языке оригинала.



"АН" сообщали, что режиссеры Александр Сокуров и Алексей Герман недавно написали открытое письмо Владимиру Путину против приватизации "Ленфильма".

В минувшие выходные на киностудии побывал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

18 октября в Петербурге состоялся разговор Владимира Путина и Александра Сокурова о судьбе "Ленфильма". Глава правительства раскритиковал все предлагавшиеся на сегодняшний день варианты развития студии, назвав их не проработанными экономически.

Путин отметил, что "Ленфильм" - это бренд, который нам достался от прежнего времени. Это хорошие традиции, ими нужно дорожить".

Сокуров после встречи с Путиным заявил, что киностудия "Ленфильм" будет сохранена и останется в собственности государства.