Сын нынедействующего президента Дмитрия Медведева Илья снялся в двух роликах тележурнала "Ералаш", о чём стало широко известно в четверг. Хотя первый сюжет с Ильей Медведевым по телевизору крутят уже 4 года, второй - 3.

Он сыграл главные роли в двух выпусках знаменитого детского киножурнала, премьеры которых состоялись еще в 2007 и 2008 годах.

В титрах значатся настоящие имя и фамилия юного актера, но до недавнего времени никому в голову не приходило связывать его с Дмитрием Медведевым.

Илья Медведев попал на съемочную площадку как все – через кастинг. И только потом, когда дело дошло до утверждения на роль, случайно выяснилось, что он сын первого заместителя председателя правительства России (такой пост тогда занимал Дмитрий Медведев), сообщает kp.ru.

На съемках мало чем отличался от других актеров. Вел себя скромно, естественно, непосредственно. Его называли "талантливым пацаном", и даже "ярким и сочным" актером. Четыре года назад Илья сыграл роль мальчика, вообразившего себя героем боевика. Мальчик в оранжевой бейсболке и желтой куртке - это он.



Еще один выпуск с участием Ильи Медведева - выпуск № 209, сюжет "Снимите меня!" (2008 год).

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский в телефонном разговоре признался, что не хотел бы давать комментарии на эту тему.

Несмотря на успешный дебют, Илья Медведев больше в "Ералаше" не появлялся. Сейчас ему 16 лет, он учится в гимназии, осваивает сразу три иностранных языка (английский, французский, итальянский), любит футбол, компьютеры и слушает LinkinPark.