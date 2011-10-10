Директор Miramax Films: Apple грабит кинокомпании больше, чем пираты

Господство Apple на рынке цифровых медиа несет большую угрозу для кинокомпаний, чем пиратство, заявил глава Miramax Films Майк Лэнг на Международном форуме производителей фильмов и программ для радио и ТВ MIPCOM в Каннах.

По его словам, сейчас доля интернет-магазина iTunes Store, который принадлежит и поддерживается компанией Apple, в сфере дистрибуции цифрового контента слишком велика, и рынок нуждается в усилении конкуренции.

Как отметил исполнительный директор Miramax Films, благодаря господству iTunes на рынке распространения медиаконтента, гигант электроники мешает кинокомпаниям предлагать свои каталоги более широкой аудитории, сообщает Apple Insider.

Поэтому киноиндустрия не должна позволять iTunes доминировать в этой сфере так же, как сервис сейчас доминирует на рынке торговли музыкой.

Напомним, iTunes Store — крупнейший онлайн интернет-магазин-супермаркет по распространению цифрового аудио, видео и игрового медиаконтента.

В августе кинокомпания Miramax, выпустившая картины-хиты "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", запустила приложение eXperience для потокового просмотра лицензионных фильмов в соцсети Facebook. Особым спросом это приложение не пользуется, в отличие от продуктов Apple.