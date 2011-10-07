В Нью-Йорке в пятницу отметили юбилей фильма "Завтрак у Тиффани". День рождения романтической комедии отметили в ресторане Nino's на Манхэттене, где снималась сцена в баре со знаменитым коктейлем на основе мартини.

Знаменитая картина вышла на экран 7 октября 1961 года. В связи с круглым юбилеем в Нью-Йорке в пятницу был устроен конкурс девушек, подражающих Одри Хепбёрн.

Непременным условием участия в гламурной тусовке с бесплатными коктейлями было черное платье, солнцезащитные очки и сигарета в длинном мундштуке, как у героини Хепбёрн, сообщает радио "Маяк". К слову, узкое черное платье от Живанши, в котором Одри снималась в знаменитом фильме, пять лет назад было продано на аукционе "Кристи" почти за миллион долларов - это половина всего бюджета "Завтрака у Тиффани".