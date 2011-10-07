Очередной девушкой Джеймса Бонда станет французская актриса. Режиссер Сэм Мендес утвердил 23-летнюю франузскую актрису Беренис Марло на роль девушки "агента 007".



23-я серия "бондианы" получила название "Skyfall", об этом сообщает британская Daily Mail.



Беренис Марло прошла просмотр очень успешно, теперь она сыграет с Даниелем Крейгом, который сыграет роль "агента 007" уже в третий раз.



Съемки фильма еще не начинались, однако ранее пресса сообщала, что выход фильма запланирован на 26 октября 2012 года в Великобритании и Ирландии, а на 9 ноября в США.



По данным Daily Mail, компании MGM и Sony, которые финансируют съемки фильма, зарегистрировали доменные имена JamesBond-Skyfall.com и Skyfallthefilm.com.







