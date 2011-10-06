В России начинают показ комедии Вуди Аллена с первой леди Франции

В российский прокат в четверг выходит новый фильм Вуди Аллена. Главные роли в фильме исполнили Оуэн Уилсон и Рейчел МакАдамс. Ненадолго на экране в роли музейного гида появляется первая леди Франции Карла Бруни-Саркози.

Романтическая комедия "Полночь в Париже", съемки которой обошлись в 30 миллионов долларов, стала самой дорогой картиной за всю карьеру режиссера, а заодно и самой кассово успешной: в США она заработала почти 60 миллионов долларов, а общемировые сборы превысили 107 миллионов.